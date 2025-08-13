В Рязани сорвали срок капремонта в детском саду

Зампрокурора Рязанской области Екатерина Банникова посетила детский сад № 20 в Рязани, в котором идет капремонт. Проверка показала, что работы проводят с нарушением сроков. До 8 августа объект не сдан. Прокуратура внесла заказчику представление.