В Рязани сорвали срок капремонта в детском саду
Зампрокурора Рязанской области Екатерина Банникова посетила детский сад № 20 в Рязани, в котором идет капремонт. Проверка показала, что работы проводят с нарушением сроков. До 8 августа объект не сдан. Прокуратура внесла заказчику представление.
В Рязани сорвали срок капремонта в детском саду № 20. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Зампрокурора Рязанской области Екатерина Банникова посетила детский сад № 20 в Рязани, в котором идет капремонт. Проверка показала, что работы проводят с нарушением сроков. До 8 августа объект не сдан.
Прокуратура внесла заказчику представление.