Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
22°
Чтв, 14
20°
Птн, 15
24°
ЦБ USD 79.87 0.2 13/08
ЦБ EUR 92.86 -0.09 13/08
Нал. USD 80.45 / 79.90 13/08 12:35
Нал. EUR 94.20 / 94.30 13/08 12:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
873
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 195
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 589
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 892
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани произошло ДТП
Отмечается, что авария случилась на улице Циолковского. Очевидцы предположили, что автомобиль сбил человека. «Очередное ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе на Циолковского 16. По всему городу множество камер на скоростной режим, тут же не одной» — написали рязанцы. На месте происшествия работает скорая. Официальная информация уточняется.

В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях 13 августа.

Отмечается, что авария случилась на улице Циолковского. Очевидцы предположили, что автомобиль сбил человека.

«Очередное ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе на Циолковского 16. По всему городу множество камер на скоростной режим, тут же не одной» — написали рязанцы.

На месте происшествия работает скорая. Официальная информация уточняется.