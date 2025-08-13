В Рязани произошло ДТП

Отмечается, что авария случилась на улице Циолковского. Очевидцы предположили, что автомобиль сбил человека. «Очередное ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе на Циолковского 16. По всему городу множество камер на скоростной режим, тут же не одной» — написали рязанцы. На месте происшествия работает скорая. Официальная информация уточняется.