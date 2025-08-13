В Рязани пассажирка пострадала при падении в общественном транспорте
В Рязани 13 августа произошел инцидент в общественном транспорте, в результате которого пострадала 64-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону. По предварительной информации, около 13:55 в районе дома № 32 В по улице Новоселов, 40-летний водитель автобуса марки «Лиаз» при торможении допустил падение пассажира. Пострадавшая была немедленно доставлена в медучреждение с травмами. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В Рязани 13 августа произошел инцидент в общественном транспорте, в результате которого пострадала 64-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
По предварительной информации, около 13:55 в районе дома № 32 В по улице Новоселов, 40-летний водитель автобуса марки «Лиаз» при торможении допустил падение пассажира.
Пострадавшая была немедленно доставлена в медучреждение с травмами. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Фото: Топор. Рязань