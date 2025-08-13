В России приняли первый ГОСТ для маркировки фермерской продукции

Отмечается, что стандарт устанавливает общие требования к маркировке продукции, что способствует развитию положений Федерального закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве и помогает продвигать такие товары. В Ростандарте добавили, что новый ГОСТ будет применяться как организациями, так и индивидуальными предпринимателями, продающими фермерскую продукцию. В основе стандарта лежат принципы честности и прозрачности в общении с покупателями.

В России приняли первый ГОСТ для маркировки фермерской продукции. Об этом сообщили на сайте Ростандарта.

Отмечается, что стандарт устанавливает общие требования к маркировке продукции, что способствует развитию положений Федерального закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве и помогает продвигать такие товары.

В ведомстве добавили, что новый ГОСТ будет применяться как организациями, так и индивидуальными предпринимателями, продающими фермерскую продукцию. В основе стандарта лежат принципы честности и прозрачности в общении с покупателями.