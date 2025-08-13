В России предложили разрешить запрашивать кредитную историю будущего супруга

Авторы инициативы отметили, что сейчас кредитная история одного из партнеров напрямую влияет на решение о выдаче совместного кредита. По мнению депутатов, такая мера повысит прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет молодым семьям принимать взвешенные решения при планировании бюджета.

В России предложили разрешить предоставлять кредитную историю партнера до вступления в брак при его согласии. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев, передало РИА Новости.

