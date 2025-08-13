Рязань
Итоги года New
Публикации
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В России хотят запретить «иранские шторки» на автомобилях
В России хотят запретить «иранские шторки» (выдвижную пленку на стеклах, создающую эффект тонировки) на машинах. С соответствующей инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС), рассказал РИА Новости 13 августа вице-президент НАС Антон Шапарин.

Он объяснил, что мера направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижение уровня преступности.

Согласно действующему законодательству, лобовое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света, тогда как задние можно тонировать без ограничений. Однако «иранские шторки» легко демонтируются, что затрудняет контроль за соблюдением норм.

НАС предлагает внести изменения в законодательство, чтобы любые устройства, имитирующие тонировку, стали нелегальными. За первое нарушение использования таких приспособлений хотят ввести штраф от 5 тысяч рублей, за повторное — от 15 тысяч рублей.

Также предлагается полностью запретить продажу этих устройств в России.