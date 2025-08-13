В прокуратуре рассказали рязанцам, какую информацию обязана предоставлять УК

Управляющая компания должна предоставлять жильцам информацию об установленных тарифах на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества, о своей финансовой деятельности. По запросу жильцы могут получить отчет о деятельности за прошлый год. Сроки предоставления такой информации указаны в договоре управления домом.

В прокуратуре рассказали рязанцам, какую информацию обязана предоставлять УК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Если УК не предоставляет эти сведения, жильцы могут пожаловаться в жилищную инспекцию или прокуратуру.