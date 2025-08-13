В Михайлове из-за грозы загорелась баня
ЧП случилось днем 12 августа. К тушению привлекали 8 человек и 3 единицы техники, в том числе инженерной. Площадь, пройденная огнем — 30 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание молнии.
