В Михайлове из-за грозы загорелась баня

ЧП случилось днем 12 августа. К тушению привлекали 8 человек и 3 единицы техники, в том числе инженерной. Площадь, пройденная огнем — 30 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание молнии.