В МИДе прокомментировали слухи о возможной сделке по территориям

Вопрос о возможном «обмене землями» в контексте урегулирования украинского конфликта не будет обсуждаться на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут на Аляске. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на заместителя директора департамента информации и печати МИД России Алексея Фадеева. Фадеев подчеркнул, что территориальное устройство России четко прописано в Конституции, и данный вопрос не подлежит обсуждению. «Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Этим все сказано», — отметил дипломат.

Вопрос о возможном «обмене землями» в контексте урегулирования украинского конфликта не будет обсуждаться на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут на Аляске. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на заместителя директора департамента информации и печати МИД России Алексея Фадеева.

Фадеев подчеркнул, что территориальное устройство России четко прописано в Конституции, и данный вопрос не подлежит обсуждению. «Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Этим все сказано», — отметил дипломат.

Фото: Life.ru