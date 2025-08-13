В Госдуме призвали изменить меню в школьных столовых

Депутат предложила убирать из меню нездоровые продукты, добавлять в него полезную пищу, а также сопровождать это просветительской работой. Горячева отметила, что такая мера станет инвестицией в здоровье и даст эффект на десятилетия вперед. По мнению парламентария, если в буфете будут не булочки и газировка, а сбалансированные и вкусные блюда, то это станет нормой для детей, что повлияет на их пищевые привычки.

