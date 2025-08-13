В Госдуме предложили платить учителям за отказ от домашней работы

В Госдуме предложили платить учителям за отказ от домашней работы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикера ГД Бориса Чернышова.

Привычные задания придется заменить инновационным подходом. В случае их доказанной эффективности педагогам предлагается начислять поощрение.

Предполагается, что это поможет снизить нагрузку на детей и повысить образовательную результативность.