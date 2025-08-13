В Госдуме предложили платить учителям за отказ от домашней работы
В Госдуме предложили платить учителям за отказ от домашней работы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикера ГД Бориса Чернышова.
