В ДТП в Рязанской области пострадал 17-летний мотоциклист

ДТП произошло 12 августа, примерно в 14:50, в Кораблине около дома № 5 по улице Текстильщиков. По предварительной информации полиции, 58-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта», столкнулся с мотоциклом «Баджадж Боксер», за рулем которого был 17-летний. Несовершеннолетний водитель обращался за медпомощью.