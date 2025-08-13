Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
22°
Чтв, 14
20°
Птн, 15
24°
ЦБ USD 79.6 -0.27 14/08
ЦБ EUR 93.39 0.53 14/08
Нал. USD 80.15 / 79.70 13/08 18:25
Нал. EUR 94.00 / 94.91 13/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
929
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 219
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 604
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 925
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Ушел из жизни известный советский комментатор Борис Скрипко
Ушел из жизни легендарный советский комментатор Борис Скрипко. Как сообщает Telegram-канал издания «Спорт-Экспресс», ему было 79 лет. Борис Сергеевич стал известен как голос российского бокса, комментируя множество значимых спортивных событий, включая Олимпиаду-1980 и другие крупные турниры. Скрипко родился в 1946 году и начал свою карьеру на телевидении в 23 года. Вскоре после этого, в 1979 году, он уже комментировал соревнования московской Олимпиады. За свою карьеру он успел поработать на 11 Олимпийских играх, а также сотрудничал с «Первым каналом», телеканалом «Спорт» (позже — «Россия-2») и в последние годы — на «Матч ТВ».

Ушел из жизни легендарный советский комментатор Борис Скрипко. Как сообщает Telegram-канал издания «Спорт-Экспресс», ему было 79 лет.

Борис Сергеевич стал известен как голос российского бокса, комментируя множество значимых спортивных событий, включая Олимпиаду-1980 и другие крупные турниры.

Скрипко родился в 1946 году и начал свою карьеру на телевидении в 23 года. Вскоре после этого, в 1979 году, он уже комментировал соревнования московской Олимпиады.

За свою карьеру он успел поработать на 11 Олимпийских играх, а также сотрудничал с «Первым каналом», телеканалом «Спорт» (позже — «Россия-2») и в последние годы — на «Матч ТВ».

Подробности о причинах его ухода из жизни пока не сообщаются.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС