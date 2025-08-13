Ушел из жизни известный советский комментатор Борис Скрипко

Ушел из жизни легендарный советский комментатор Борис Скрипко. Как сообщает Telegram-канал издания «Спорт-Экспресс», ему было 79 лет. Борис Сергеевич стал известен как голос российского бокса, комментируя множество значимых спортивных событий, включая Олимпиаду-1980 и другие крупные турниры. Скрипко родился в 1946 году и начал свою карьеру на телевидении в 23 года. Вскоре после этого, в 1979 году, он уже комментировал соревнования московской Олимпиады. За свою карьеру он успел поработать на 11 Олимпийских играх, а также сотрудничал с «Первым каналом», телеканалом «Спорт» (позже — «Россия-2») и в последние годы — на «Матч ТВ».

Подробности о причинах его ухода из жизни пока не сообщаются.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС