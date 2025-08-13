Ученые предупредили о высокой активности вспышек на Солнце

По данным ученых, Солнце в среду, 13 августа, продолжит демонстрировать высокую активность по вспышкам, но имеется тенденция к ее стабилизации. «Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная, с возможностью умеренных возмущений. Вспышечная активность — высокая, с тенденциями к стабилизации», — сказано в публикации.

