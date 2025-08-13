У рязанца изъяли незаконное оружие

У рязанца изъяли незаконное оружие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники уголовного розыска получили сведения, что житель села Секирино хранит дома несколько дульнозарядных пистолетов.

В ходе обследования жилища 67-летнего мужчины полицейские обнаружили 10 предметов, похожих на дульнозарядные пистолеты, контейнер с шариками и банки с порохом.

Экспертиза установила, что один из предметов является огнестрельным оружием — дульнозарядным гладкоствольным пистолетом, из которого можно произвести выстрел.

Остальные обнаруженные предметы конструктивно похожи на исследованный образец. По ним экспертиза еще проводится.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.