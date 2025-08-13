Рязань
У рязанца изъяли незаконное оружие
Остальные обнаруженные предметы конструктивно похожи на исследованный образец. По ним экспертиза еще проводится.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.