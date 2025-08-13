Трамп: неудача на саммите с Россией может привести к «серьезным последствиям»

Президент Дональд Трамп предупредил о возможных «серьезных последствиях» для России, если на предстоящем саммите РФ и США, который состоится 15 августа на Аляске, не удастся достичь каких-либо договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС. Хотя американский лидер подчеркнул, что последствия будут значительными, он отказался уточнить, какие именно меры могут быть предприняты в случае неудачи переговоров.

Президент Дональд Трамп предупредил о возможных «серьезных последствиях» для России, если на предстоящем саммите РФ и США, который состоится 15 августа на Аляске, не удастся достичь каких-либо договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Хотя американский лидер подчеркнул, что последствия будут значительными, он отказался уточнить, какие именно меры могут быть предприняты в случае неудачи переговоров.