Telegram ответил на решение Роскомнадзора о блокировке звонков для россиян

Telegram прокомментировал свою позицию, подчеркнув, что активно борется с вредоносным использованием своей платформы. Об этом пишет РБК. Отметили, что модераторы, применяя специальные инструменты искусственного интеллекта, ежедневно отслеживают общедоступные разделы и обрабатывают жалобы пользователей, удаляя миллионы сообщений, содержащих призывы к диверсиям, насилию и мошенничеству. Кроме того, Telegram подчеркнул, что стал первым мессенджером, внедрившим детальные настройки конфиденциальности для звонков. Это позволяет каждому пользователю самостоятельно выбирать, от кого принимать звонки, или полностью отключать их.

В ответ на решение Роскомнадзора о блокировке звонков для российских пользователей, Telegram прокомментировал свою позицию, подчеркнув, что активно борется с вредоносным использованием своей платформы. Об этом пишет РБК.

В пресс-службе мессенджера отметили, что модераторы, применяя специальные инструменты искусственного интеллекта, ежедневно отслеживают общедоступные разделы и обрабатывают жалобы пользователей, удаляя миллионы сообщений, содержащих призывы к диверсиям, насилию и мошенничеству.

Кроме того, Telegram подчеркнул, что стал первым мессенджером, внедрившим детальные настройки конфиденциальности для звонков. Это позволяет каждому пользователю самостоятельно выбирать, от кого принимать звонки, или полностью отключать их.