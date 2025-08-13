Superjob заявил, что ИИ не заменит дизайнеров, фотографов и видеомейкеров

Искусственный интеллект не сможет заменить графических дизайнеров, фотографов и видеомейкеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Superjob Амир Саракова. Он объяснил это тем, что продукт, созданный человеком, на рынке ценится больше. «Я думаю, что скажется только положительно. Он (ИИ) замотивирует действующих специалистов лучше им пользоваться», — отметил Сараков.

Искусственный интеллект не сможет заменить графических дизайнеров, фотографов и видеомейкеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Superjob Амир Саракова.

Он объяснил это тем, что продукт, созданный человеком, на рынке ценится больше.

«Я думаю, что скажется только положительно. Он (ИИ) замотивирует действующих специалистов лучше им пользоваться», — отметил Сараков.