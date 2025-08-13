Суд взыскал с рязанской фирмы более 950 тысяч рублей

Установлено, что между ООО «Вектор» и МБУ «Дирекция благоустройства города» в мае 2024 года заключено два договора на поставку битума на общую сумму свыше 950 тысяч рублей. Указанные договоры заключены с организацией как с единственным поставщиком без проведения конкурсных процедур. Вместе с тем они образуют одну сделку, «искусственно» раздробленную двумя договорами, что является нарушением требований законодательства и недопустимо.

Прокуратурой в суд Рязанской области направлено исковое заявление о признании заключенных договоров недействительными и взыскании в пользу дирекции благоустройства города более 950 тысяч рублей.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.