Суд взыскал с рязанской фирмы более 950 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что между ООО «Вектор» и МБУ «Дирекция благоустройства города» в мае 2024 года заключено два договора на поставку битума на общую сумму свыше 950 тысяч рублей.
Указанные договоры заключены с организацией как с единственным поставщиком без проведения конкурсных процедур.
Вместе с тем они образуют одну сделку, «искусственно» раздробленную двумя договорами, что является нарушением требований законодательства и недопустимо.
Прокуратурой в суд Рязанской области направлено исковое заявление о признании заключенных договоров недействительными и взыскании в пользу дирекции благоустройства города более 950 тысяч рублей.
Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.