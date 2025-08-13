Стилист рассказала, как составить модный образ на 1 сентября мамам

На школьных линейках важно найти баланс между комфортом, стилем и уместностью. Можно набросить объемный жакет поверх платья-футляра или надеть легкое платье из шифона с кожаным жакетом. Стилист также рекомендовала миксовать твид и шелк, мягкий кашемир и плотный хлопок.

Стилист рассказала, как составить модный образ на 1 сентября мамам. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на редактора отдела моды Lamoda Яну Еркович.

По словам Еркович, сочетание контрастов «верх — низ» тоже работает беспроигрышно. Стилист посоветовала выбрать облегающую водолазку и свободные брюки или воздушную блузу и капри. Она также рекомендовала присмотреться к платьям длины миди.