Синоптик рассказал о сроках окончания купального сезона в ЦФО

По его словам, температура водоемов уже опустилась ниже комфортных для большинства граждан 18-20°С. Метеоролог добавил, что нынешние показатели термометров не дают воде прогреваться и большую часть времени она лишь отдает тепло. «Так что можно говорить о завершении купального сезона. Его финал можно отметить в первый выходной день, когда дневная температура воздуха будет подниматься до +23…+25°, что позволит согреться после непродолжительного купания в остывшей воде», — заключил Михаил Леус.

Синоптик рассказал о сроках окончания купального сезона в ЦФО. Об этом в своем Telegram-канале написал Михаил Леус.

