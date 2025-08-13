Рязанская область вошла в рейтинг регионов, жители которых чаще ищут подработку

Отмечается, что этой осенью более половины рязанцев намерены искать дополнительный заработок. Найти подработку хотел бы каждый второй сотрудник в стране. Чаще всего ее предлагали продавцам-консультантам и кассирам, курьерам, преподавателям, водителям и кладовщикам.