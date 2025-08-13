Рязанская область получит 350 млн на формирование комфортной городской среды

Средства поступят в 2026 году в рамках профильного федерального проекта. Их направят на комплексное обустройство и развитие общественных пространств Рязани, включая Лыбедский бульвар с примыкающими парками и скверами, набережные рек Ока и Трубеж, Рязанский Кремль, а также поселок Остров. «Федеральный проект „Формирование комфортной городской среды“ отлично зарекомендовал себя, стал востребованным и популярным в городах и селах страны», — отметил Андрей Макаров. Губернатор Павел Малков уточнил, что объекты, которые планируется обустроить на эти деньги, являются ключевыми локациями большого пешеходного маршрута.

Рязанская область получит 350 млн на формирование комфортной городской среды. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Макарова.

Средства поступят в 2026 году в рамках профильного федерального проекта. Их направят на комплексное обустройство и развитие общественных пространств Рязани, включая Лыбедский бульвар с примыкающими парками и скверами, набережные рек Ока и Трубеж, Рязанский Кремль, а также поселок Остров.

«Федеральный проект „Формирование комфортной городской среды“ отлично зарекомендовал себя, стал востребованным и популярным в городах и селах страны», — отметил парламентарий.

Губернатор Павел Малков уточнил, что объекты, которые планируется обустроить на эти деньги, являются ключевыми локациями большого пешеходного маршрута.

«Рязань обязательно должна иметь красивую набережную. А весь проект сможет стать туристической изюминкой региона, точкой притяжения рязанцев и наших гостей. Он пройдет через Рязанскую ВДНХ, Лесопарк, Рязанский кремль, Хлебозавод, Лыбедский бульвар, ЦПКиО. Отдельные части маршрута уже благоустроены. Маршрут обретает свое лицо. Продолжаем обновлять и наполнять смыслом входящие в него городские пространства. Важно, что проект объединяет регион, город, людей. В реализации участвуют федеральный и региональный бюджеты. Активно включился бизнес, сами жители, общественники, спортсмены, молодежь. Это наше общее дело», — заключил глава региона.