Рязанская область получит 350 млн на формирование комфортной городской среды
Рязанская область получит 350 млн на формирование комфортной городской среды. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Макарова.

Средства поступят в 2026 году в рамках профильного федерального проекта. Их направят на комплексное обустройство и развитие общественных пространств Рязани, включая Лыбедский бульвар с примыкающими парками и скверами, набережные рек Ока и Трубеж, Рязанский Кремль, а также поселок Остров.

«Федеральный проект „Формирование комфортной городской среды“ отлично зарекомендовал себя, стал востребованным и популярным в городах и селах страны», — отметил парламентарий.

Губернатор Павел Малков уточнил, что объекты, которые планируется обустроить на эти деньги, являются ключевыми локациями большого пешеходного маршрута.

«Рязань обязательно должна иметь красивую набережную. А весь проект сможет стать туристической изюминкой региона, точкой притяжения рязанцев и наших гостей. Он пройдет через Рязанскую ВДНХ, Лесопарк, Рязанский кремль, Хлебозавод, Лыбедский бульвар, ЦПКиО. Отдельные части маршрута уже благоустроены. Маршрут обретает свое лицо. Продолжаем обновлять и наполнять смыслом входящие в него городские пространства. Важно, что проект объединяет регион, город, людей. В реализации участвуют федеральный и региональный бюджеты. Активно включился бизнес, сами жители, общественники, спортсмены, молодежь. Это наше общее дело», — заключил глава региона.