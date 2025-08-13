Рязанская ГАИ проверила школьные автобусы к новому учебному году

Контроль безопасности транспорта для перевозок детей проводили в Спасском, Клепиковском, Сасовском и Путятинском районах. Инспекторы комплексно осмотрели автопарк, проверили все ключевые элементы: исправность внешних световых приборов, тормозной системы, рулевого управления, функционирование блокираторов движения при открытых дверях, тахографов и наличие и работоспособность систем пассивной безопасности. С водителями провели профилактический инструктаж. По итогу нарушений не выявлено, все автобусы признали исправными и пригодными для эксплуатации.