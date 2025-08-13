Рязанец воровал гаджеты и деньги у своих коллег

Инцидент случился в селе Тюшево. В декабре 2024 года и январе 2025 года 32-летний мужчина в раздевалке предприятия похищал мобильных телефоны и наушники других работников. Затем, при помощи украденных смартфонов, он переводил себе деньги с их банковских счетов. Общий ущерб превысил 44 тысячи рублей. Злоумышленник возместил средства. В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч. 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража). Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Рязанец воровал гаджеты и деньги у своих коллег. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

