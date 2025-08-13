Рязанец украл у подростка электровелосипед, устал его тащить и бросил

В полицию обратился 17-летний юноша и заявил о пропаже. Он рассказал, что зашел на несколько минут в магазин на улице Грибоедова и в это время припаркованный рядом транспорт украли. Также выяснилось, что по дороге в торговый зал мальчик разговорился с выходящим оттуда человеком. Заявитель заметил у собеседника на руке татуировку, которая помогла правоохранителям разыскать подозреваемого.

Им оказался 31-летнего житель Рязанского района, который ранее был причастен к нескольким мелким кражам. Велосипед он хотел продать, чтобы выручить денег на наркотики. Транспорт был с электроприводом и заводился только с ключа, поэтому вору пришлось толкать его. Устав, мужчина бросил похищенное и ушел.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.