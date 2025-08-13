Рязанец поджег знакомого и скрылся

По данным следствия, 12 августа приятели распивали спиртные напитки и поссорились. Подозреваемый облил 41-летнего потерпевшего горючим веществом и поджег, после чего скрылся с места происшествия. В результате мужчину доставили в больницу с ожогами. Подозреваемого удалось задержать и заключить под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.