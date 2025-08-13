Рязанцы заявили, что Трудовой кодекс в большей степени защищает права работодателя

17% полагают, что закон — преимущественно на стороне работника, а 24% видят баланс в защите прав обеих сторон трудовых отношений. Среди представителей компаний 52% уверены, что закон защищает работника, и лишь 13% — работодателя. 31% эйчаров считают, что закон равно строг ко всем.

Каждый третий рязанец считает, что Трудовой кодекс в большей степени защищает права работодателя. Об этом пишет сервис SuperJob.

