Рязанцы пожаловались на состояние пешеходного перехода у остановки ДЕПО 3

Рязанцы выразили недовольство состоянием пешеходного перехода у остановки ДЕПО 3, который становится непроходимым даже после небольшого дождя. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». Местные жители сообщают, что через этот переход ежедневно проходят детей. В результате сильных дождей переход затопляет, и они вынуждены стоять в воде. «Мы очень просим принять меры!», — обращаются рязанцы к властям.

Фото: Подслушано в Рязани