Рязанцев пригласили на гастрономический фестиваль

Отмечается, что в субботу, 16 августа, на Рязанской ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль «Хлеба и зрелищ». Посетителей ждут мастер-классы, детская анимация и концерт артистов вокальной школы «Фасоль», группы «Лава Бэнд» и ансамбля позитивной музыки «Парнас».