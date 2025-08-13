Россиянам рассказали, во сколько обойдется букет на 1 сентября

Отмечается, что на 1,5 тысячи можно подобрать небольшой вариант из хризантем, дополненный веточкой с ягодами или маленькими яблоками. Эксперт уточнила, что стоимость цветов вырастет уже за неделю до праздника и останется на таком уровне еще как минимум пару недель.

Россиянам рассказали, во сколько обойдется букет на 1 сентября. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на президента Ассоциации российских флористов Валентину Сафронову.

