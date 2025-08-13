Рязань
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 2025 13:15
873
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 195
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 589
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 892
Россиянам рассказали, могут ли их уволить за частые больничные
Россиянам рассказали, могут ли их уволить за частые больничные. Об этом 13 августа агентству «Прайм» сообщила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

По словам эксперта, сотрудника не могут уволить, если он часто берет больничные.

Если работника освободили от обязанностей незаконно, он может пожаловаться в профсоюз, трудовую инспекцию и суд.

Отмечается, что в Трудовом кодексе РФ есть ряд оснований для прекращения трудового договора, так или иначе касающихся здоровья сотрудника. Работодатель может уволить сотрудника, если он отказывается переходить на другую должность на основании медицинского заключения, либо если признан полностью нетрудоспособным.