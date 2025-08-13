Россиянам рассказали, могут ли их уволить за частые больничные

По словам эксперта, сотрудника не могут уволить, если он часто берет больничные. Если работника освободили от обязанностей незаконно, он может пожаловаться в профсоюз, трудовую инспекцию и суд. Отмечается, что в Трудовом кодексе есть ряд оснований для прекращения трудового договора, так или иначе касающихся здоровья сотрудника. Работодатель может расторгнуть трудовой договор, если сотрудник отказывается переходить на другую должность на основании медицинского заключения, либо если он признан полностью нетрудоспособным.

Россиянам рассказали, могут ли их уволить за частые больничные. Об этом 13 августа агентству «Прайм» сообщила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

