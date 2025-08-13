Рязань
Россиянам рассказали, как в сентябре изменится расчет среднего заработка
Одно из изменений — включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений сотрудника. Кроме того, по словам Нилова, вводится отдельное правило для выплаты выходного пособия путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце.

Стало известно, как с 1 сентября в России изменится расчет среднего заработка. Об этом в среду, 13 августа, ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Отмечается, что теперь в расчет будут включаться не только премии, но денежные поощрения сотрудника.

Также, по словам Нилова, вводится новое правило расчета выходного пособия: средний дневной заработок будет умножаться на среднее число рабочих дней в месяце.