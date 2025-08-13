Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
940
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 224
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 609
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 935
Россиянам объяснили, почему лекарства-аналоги могут быть хуже оригинала
Дженерики, то есть препараты с тем же действующим веществом, не являются стопроцентной копией оригинальных лекарственных средств. Об этом пишет Газета. ру со ссылкой на генерального директора аналитической платформы «Фармзнание» Елену Ватутину.

По её словам, хотя лекарства-аналоги содержат то же действующее вещество, их степень очистки и состав вспомогательных компонентов могут значительно варьироваться. Это, в свою очередь, влияет на всасывание препарата и вероятность побочных эффектов.

Ватутина отметила, что идеальный дженерик должен быть полностью биоэквивалентен оригиналу, однако стандарты качества различаются в разных странах, и разница может достигать 40%.

Она предупредила потребителей о том, что «дженерик дженерику рознь» и призвала осознанно подходить к выбору лекарств. Эксперт также отметила, что ряд компаний зарекомендовали себя как производители качественных дженериков, серьезно инвестируя в их разработку и минимизируя отклонения от оригинала.