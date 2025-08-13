Россиянам объяснили, почему лекарства-аналоги могут быть хуже оригинала

Дженерики, то есть препараты с тем же действующим веществом, не являются стопроцентной копией оригинальных лекарственных средств. Об этом пишет Газета. ру со ссылкой на генерального директора аналитической платформы «Фармзнание» Елену Ватутину. Хотя действующее вещество одинаково, степень очистки и состав вспомогательных компонентов могут отличаться, что влияет на всасывание и риск побочных эффектов, а стандарты качества в разных странах могут различаться до 40%. Ватутина предупреждает: «Дженерик дженерику рознь», — и советует выбирать проверенных производителей.

По её словам, хотя лекарства-аналоги содержат то же действующее вещество, их степень очистки и состав вспомогательных компонентов могут значительно варьироваться. Это, в свою очередь, влияет на всасывание препарата и вероятность побочных эффектов.

Ватутина отметила, что идеальный дженерик должен быть полностью биоэквивалентен оригиналу, однако стандарты качества различаются в разных странах, и разница может достигать 40%.

Она предупредила потребителей о том, что «дженерик дженерику рознь» и призвала осознанно подходить к выбору лекарств. Эксперт также отметила, что ряд компаний зарекомендовали себя как производители качественных дженериков, серьезно инвестируя в их разработку и минимизируя отклонения от оригинала.