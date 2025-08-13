Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
22°
Чтв, 14
20°
Птн, 15
24°
ЦБ USD 79.87 0.2 13/08
ЦБ EUR 92.86 -0.09 13/08
Нал. USD 80.45 / 79.90 13/08 12:35
Нал. EUR 94.20 / 94.30 13/08 12:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 2025 13:15
873
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 195
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 589
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 892
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам назвали топовые направления для сентябрьского отдыха
Первую строчку по актуальности занял Вьетнам. В начале осени там приятная погода, свежесть, зелень и экзотические фрукты. В сентябре-октябре средняя цена за ночь в отелях — 6 485 рублей. В Таиланде в это время также рекомендуются экскурсии, гастрономические туры и спа. Средняя цена за ночь — 7 200 рублей. Еще один вариант — Индонезия. В сентябре-октябре сохраняется теплая или немного прохладная погода. Средняя цена за ночь — 9 335 рублей. Красное море в Египте осенью комфортно для купания. Средняя цена за ночь — 10 995 рублей. ОАЭ в сентябре предлагают комфортные условия для отдыха. Средняя цена за ночь — 15 075 рублей.

Россиянам назвали топовые направления для сентябрьского отдыха. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия».

Первую строчку по актуальности занял Вьетнам. В начале осени там приятная погода, свежесть, зелень и экзотические фрукты. В сентябре-октябре средняя цена за ночь в отелях — 6 485 рублей. Однако погода переменчива, а море неспокойно, поэтому лучше выбирать не пляжный отдых.

В Таиланде в это время также рекомендуются экскурсии, гастрономические туры и спа. Средняя цена за ночь — 7 200 рублей. На севере страны, в Чиангмае и Чианграе, дожди редки, а природа особенно красива.

Еще один вариант — Индонезия. В сентябре-октябре сохраняется теплая или немного прохладная погода, идеальные условия для серфинга. В октябре начинаются дожди, что делает это время привлекательным для семей и любителей медитативного отдыха. Средняя цена за ночь — 9 335 рублей.

Красное море в Египте осенью комфортно для купания. Помимо Хургады и Шарм-эль-Шейха, можно рассмотреть Эль-Гуну, Марса-Алам и Дахаб. Для любителей истории подойдут Луксор, Асуан и Каир. Средняя цена за ночь — 10 995 рублей.

ОАЭ в сентябре предлагают комфортные условия для отдыха. Дубай и Абу-Даби известны, но также стоит обратить внимание на Фуджейру, Шарджу и Рас-эль-Хайму. Средняя цена за ночь — 15 075 рублей.