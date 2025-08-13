Россиянам назвали топовые направления для сентябрьского отдыха

Россиянам назвали топовые направления для сентябрьского отдыха. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия».

Первую строчку по актуальности занял Вьетнам. В начале осени там приятная погода, свежесть, зелень и экзотические фрукты. В сентябре-октябре средняя цена за ночь в отелях — 6 485 рублей. Однако погода переменчива, а море неспокойно, поэтому лучше выбирать не пляжный отдых.

В Таиланде в это время также рекомендуются экскурсии, гастрономические туры и спа. Средняя цена за ночь — 7 200 рублей. На севере страны, в Чиангмае и Чианграе, дожди редки, а природа особенно красива.

Еще один вариант — Индонезия. В сентябре-октябре сохраняется теплая или немного прохладная погода, идеальные условия для серфинга. В октябре начинаются дожди, что делает это время привлекательным для семей и любителей медитативного отдыха. Средняя цена за ночь — 9 335 рублей.

Красное море в Египте осенью комфортно для купания. Помимо Хургады и Шарм-эль-Шейха, можно рассмотреть Эль-Гуну, Марса-Алам и Дахаб. Для любителей истории подойдут Луксор, Асуан и Каир. Средняя цена за ночь — 10 995 рублей.

ОАЭ в сентябре предлагают комфортные условия для отдыха. Дубай и Абу-Даби известны, но также стоит обратить внимание на Фуджейру, Шарджу и Рас-эль-Хайму. Средняя цена за ночь — 15 075 рублей.