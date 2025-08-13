Россиянам назвали «кодовые фразы», которые помогут распознать курьера мошенников
В МВД назвали «кодовые фразы», которые помогут распознать курьера мошенников. Об этом 13 августа пишет ТАСС.
К «кодовым фразам» в МВД отнесли:
- «я от сотрудника банка»;
- «выходите, я подъехал»
- «все по инструкции»;
- «не сообщайте никому»;
- «проверка безопасности»;
- «конфиденциально».
Также применяются пароли, которые курьер должен назвать жертве для получения денег или ценностей.