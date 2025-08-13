Россиянам назвали «кодовые фразы», которые помогут распознать курьера мошенников

К «кодовым фразам» в МВД отнесли: «я от сотрудника банка»; «выходите, я подъехал» «все по инструкции»; «не сообщайте никому»; «проверка безопасности»; «конфиденциально». Также применяются пароли, которые курьер должен назвать жертве для получения денег или ценностей.