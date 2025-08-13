Россиянам дали советы по сохранению работоспособности бытовой техники в жару

Россиянам дали советы по сохранению работоспособности бытовой техники в жару. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на директора по продукту бренда электроники Hyundai Александра Галкина.

По его словам, от высоких температур часто страдают кондиционеры и стиральные машины в связи с повышенным использованием.

Также холодильники особенно уязвимы к жаре, поэтому важно обеспечить им достаточную циркуляцию воздуха. Летом устройства чаще открывают, что увеличивает нагрузку на компрессор. Для предотвращения перегрева рекомендуется отодвинуть заднюю часть холодильника от стены на 8-10 см и оставить сверху не менее 30 см свободного пространства.

Эксперт подчеркнул важность климатического класса холодильника. Для средней полосы России подходит класс SN, для южных регионов — ST, а для самых жарких зон — T. Эту информацию можно найти на задней стенке, боковой панели или дверце холодильника, а также в сопроводительной документации.