Прокуратура помогла инвалиду получить необходимые технические средства

В Захаровском районе инвалид получил необходимые средства для реабилитации. Прокуратура провела проверку после обращения гражданина с ограниченными возможностями, который не мог получить положенные ему технические средства. Выяснили, что несмотря на наличие индивидуальной программы реабилитации, инвалид не получил нужное оборудование. Прокуратура направила запрос в региональное отделение Соцфонда России, и в результате права инвалида были восстановлены. Теперь прокуратура будет следить за тем, чтобы необходимые средства реабилитации предоставлялись вовремя.

