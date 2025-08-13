Представитель РПЦ обвинил женщин в мужском алкоголизме

Отвечая на вопрос зрительницы, почему ее муж начал пить после вступления в брак, он пояснил, что по божьему замыслу главой семьи должен быть супруг. Когда бразды правления ложатся на женщину, муж оказывается в противоестественном ему стрессовом состоянии и вынужден прибегать к пьянству. Священнослужитель также отметил, что любая женщина должна выходить замуж только за того, кого она готова слушаться.

Фото и видео: Telegram-канал Валерия Сосковца.