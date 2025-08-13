Полный тезка Сергея Есенина заключит брак в Рязанской области

Отмечается, что церемония состоится в Константинове 16 августа. Сергей Александрович Есенин сыграет свадьбу с возлюбленной по имени Анастасия. Жениху 24 года, он родился в Рязани. Зарегистрировать брак в государственном музее-заповеднике Сергея Есенина он решил, так как интересуется историей и традициями народов.