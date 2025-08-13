Полицейские задержали рязанца, который хотел убить жену и дочь

Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.

Полицейские задержали рязанца, который хотел убить жену и дочь. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась жительница поселка Ермишь и сообщила, что дома нетрезвый супруг угрожает ей расправой.

По предварительной информации, 41-летний мужчина в очередной раз употреблял спиртное дома. Супруга упрекнула мужа в неподобающем поведении.

Разозлившись, нетрезвый мужчина накричал на жену и пригрозил, что добавит что-нибудь посерьезнее, если женщина не замолчит. За маму вступилась 17-летняя дочь.

Он схватил молоток и начал угрожать.

