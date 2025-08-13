Павел Малков: продолжаем возвращать землю в работу

Губернатор Павел Малков сообщил о ходе работы по введению в сельхозоборот ранее необрабатываемых земель, которая проводится в регионе. Об этом пишет пресс-служба облправительства.

Глава региона подчеркнул: «Продолжаем возвращать землю в работу. В 90-х годах многие поля оказались заброшенными и забытыми. Сегодня последовательно вводим их в сельхозоборот. За три года благодаря нашим аграриям и госпрограмме „Земля“ посевные площади в регионе выросли на 37 тысяч гектаров. Это значит — больше урожая, развитие села и экономики Рязанской области. Продолжим эту работу, чтобы каждый гектар пахотной земли работал и приносил пользу».

Павел Малков отметил, что лидером стал Пителинский округ, где посевные площади выросли на более чем 12 тысяч гектаров. В Рыбновском и Сараевском районах — на пять тысяч гектаров. Хорошие результаты по вводу земель показали Чучковский, Кадомский, Старожиловский, Сапожковский и Милославский районы, а также Касимовский и Путятинский округа.