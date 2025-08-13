Начал работу новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ

В банке ВТБ состоялось первое заседание нового состава Консультационного совета акционеров (КСА) — независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритарных акционеров. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В заседании участвовали 12 членов совета, избранных по результатам голосования акционеров банка в мае-июне 2025 года.

«Консультационный совет — это мост между розничными акционерами и банком. Учитывая богатый профессиональный опыт членов КСА, мы рассчитываем на открытый диалог и совместную работу», — отметил первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.