Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
22°
Чтв, 14
20°
Птн, 15
24°
ЦБ USD 79.6 -0.27 14/08
ЦБ EUR 93.39 0.53 14/08
Нал. USD 80.15 / 79.70 13/08 18:25
Нал. EUR 94.00 / 94.91 13/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
915
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 210
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 599
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 912
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На трассе М5 под Рязанью заметили мусоровоз с летящими из кузова отходами
Видео сняли в Рыбновском районе. На кадрах видно, как из впереди идущего транспорта на дорогу вылетают обрывки серебристых лент. «Праздник на М5 от мусоровоза. Рязанская область, Рыбновский район», — говорится в посте.

На трассе М5 под Рязанью заметили мусоровоз с летящими из кузова отходами. Об этом написали в Telegram-канале «М5 Ural Team».

Видео сняли в Рыбновском районе. На кадрах видно, как из впереди идущего транспорта на дорогу вылетают обрывки серебристых лент.

«Праздник на М5 от мусоровоза. Рязанская область, Рыбновский район», — говорится в посте.