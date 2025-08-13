На трассе М5 под Рязанью заметили мусоровоз с летящими из кузова отходами

Видео сняли в Рыбновском районе. На кадрах видно, как из впереди идущего транспорта на дорогу вылетают обрывки серебристых лент. «Праздник на М5 от мусоровоза. Рязанская область, Рыбновский район», — говорится в посте.

На трассе М5 под Рязанью заметили мусоровоз с летящими из кузова отходами. Об этом написали в Telegram-канале «М5 Ural Team».

