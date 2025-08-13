На Рязанской ВДНХ закрыли новую детскую площадку

Временная мера связана с установкой дополнительных лавочек. Монтаж в обеих игровых зонах. «Просим отнестись с пониманием. Делаем все для вашего комфорта», — говорится в посте. Напомним, об открытии нового игрового комплекса для детей стало известно 22 июля.