На Рязанской ВДНХ закрыли новую детскую площадку
Временная мера связана с установкой дополнительных лавочек. Монтаж в обеих игровых зонах. «Просим отнестись с пониманием. Делаем все для вашего комфорта», — говорится в посте. Напомним, об открытии нового игрового комплекса для детей стало известно 22 июля.
На Рязанской ВДНХ закрыли новую детскую площадку. Об этом сообщили в Telegram-канале городского пространства.
Временная мера связана с установкой дополнительных лавочек. Монтаж в обеих игровых зонах.
«Просим отнестись с пониманием. Делаем все для вашего комфорта», — говорится в посте.
Напомним, об открытии нового игрового комплекса для детей стало известно 22 июля.
Фото: Telegram-канал Рязанской ВДНХ.