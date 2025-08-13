На пожаре в Рязанском районе обнаружили труп

Трагедия произошла вечером 12 августа в поселке Аксиньино, там загорелся жилой дом. Во время тушения спасатели обнаружили тело 64-летнего хозяина строения. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем. Ведомство начало проверку по факту гибели мужчины. Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. Ранее видео с места ЧП опубликовали в соцсетях.