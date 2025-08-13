МВД хочет запретить заглушки для ремня безопасности
Ведомство также хочет ввести контрастную расцветку ремней, например, черно-белую со световозвращающими элементами. Отмечается, что одной из причин такого предложения стала недостаточная эффективность выявления непристегнутых пассажиров и водителей. Помимо этого, МВД предложило оснастить автомобили датчиками длины ремня, звуковыми и световыми сигналами о непристегнутых пассажирах.
