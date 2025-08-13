Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
929
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 219
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 604
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 925
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Мошенники стали чаще звонить россиянам под видом ФНС
Мошенники стали чаще звонить россиянам под видом ФНС. Об этом предупредил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Злоумышленники звонят от лица налоговой и сообщают о якобы праве на вычет, например, за обучение. Для оформления средств аферисты просят сообщить код из SMS.

После его получения преступники звонят уже от имени правоохранительных органов и сообщают о взломе и переводе денег на счета запрещенных организаций. Чаще всего жертвами таких схем становятся люди в возрасте 25-35 лет.

Проверить достоверную информацию о налоговых вычетах можно на этих ресурсах:

  • официальный сайт ФНС России содержит разделы «Физическим лицам» и «Налоговые вычеты»;
  • личный кабинет налогоплательщика на сайте позволяет подавать декларацию 3-НДФЛ и заявления на вычет онлайн;
  • также можно обратиться лично в инспекцию ФНС или МФЦ.