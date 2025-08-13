Мошенники стали чаще звонить россиянам под видом ФНС

Злоумышленники звонят от лица налоговой и сообщают о якобы праве на вычет, например, за обучение. Для оформления средств аферисты просят сообщить код из SMS. После его получения преступники звонят уже от имени правоохранительных органов и сообщают о взломе и переводе денег на счета запрещенных организаций. Чаще всего жертвами таких схем становятся люди в возрасте 25-35 лет. Проверить достоверную информацию о налоговых вычетах можно на этих ресурсах: официальный сайт ФНС России содержит разделы «Физическим лицам» и «Налоговые вычеты»; личный кабинет налогоплательщика на сайте позволяет подавать декларацию 3-НДФЛ и заявления на вычет онлайн; также можно обратиться лично в инспекцию ФНС или МФЦ.

