Минпросвещения РФ представило новые расписания уроков для школьников

Министерство просвещения России разработало новые расписания уроков для 1-11 классов на учебный год 2025-2026. Эти расписания помогут облегчить нагрузку на учеников. Каждая школа сможет настроить предложенные варианты под свои условия. Расписания согласованы с Роспотребнадзором и уже отправлены в регионы. Для начальной школы подготовлено 5 вариантов, для основной школы — 6, а для старшей — 19. В них указаны примеры распределения предметов и внеурочной деятельности. Также в новых расписаниях первым уроком будет цикл «Разговоры о важном», а по четвергам для учеников 6-11 классов запланированы занятия профориентационного курса «Россия — мои горизонты».

Министерство просвещения России разработало новые расписания уроков для 1-11 классов на учебный год 2025-2026. Об этом пишет ТАСС.

Эти расписания помогут облегчить нагрузку на учеников. Каждая школа сможет настроить предложенные варианты под свои условия, соблюдая общие федеральные требования.

В министерстве сообщили, что расписания согласованы с Роспотребнадзором и уже отправлены в регионы. Для начальной школы подготовлено 5 вариантов расписаний, для основной школы — 6, а для старшей — 19. В них указаны примеры распределения предметов и внеурочной деятельности с учетом санитарных норм.

Также в новых расписаниях первым уроком будет цикл «Разговоры о важном», а по четвергам для учеников 6-11 классов запланированы занятия профориентационного курса «Россия — мои горизонты».