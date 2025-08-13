Глава рязанского ЦБ: жители стали чаще покупать жилье на собственные сбережения

Управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов заявил, что жители региона стали чаще покупать жилье на собственные сбережения. Его слова передала пресс-служба регулятора.

За шесть месяцев 2025 года банки предоставили рязанцам почти 2,6 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 9,7 млрд рублей, что в два раза меньше, чем за аналогичный период год назад.

Две трети суммы пришлось на первичный рынок. Еще 2,6 млрд рублей выдано на вторичное жилье. Это в 1,6 раза меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Втрое сократилось кредитование на индивидуальное жилищное строительство, до одного млрд рублей.

Средний размер жилищного кредита увеличился до 3,8 млн рублей, а средний срок договора составил 26 лет и 5 месяцев. В целом на начало июля жители области должны банкам по ипотеке 126,2 млрд рублей.

«Хотя кредитование замедлилось, активность в жилищном секторе сохраняется. Люди чаще покупают жилье за собственные, а не заемные средства. Объем проданных квадратных метров достаточно стабильный», — отметил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.